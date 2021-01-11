За праздничные каникулы ледовый городок на площади Революции посетили больше 80 тысяч челябинцев и гостей города. Об этом сегодня, 11 января, на аппаратном совещании рассказал заместитель Главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.— Вечером 1 января была сломана часть композиции «Медведи» в ледовом городке на площади Революции, — рассказал Сергей Авдеев. — Просим более бережно относиться к городку, чтобы он дольше стоял.На катках в Челябинске в праздники побывало больше 13,5 тысяч человек. Больше всего (6 тысяч человек) в парке им. Терешковой, 4,5 тысяч человек — в парке им. Гагарина, — больше трех тысяч человек катались в парке имени Пушкина.В театры и кинотеатры за праздничные выходные сходили 12 тысяч челябинцев.Южноуральцы, особенно подростки, вообще не очень бережно относятся к новогодним городкам. Так, в конце декабря в Златоусте неизвестные разбили весь лед, заготовленный у водоема «Тарелка» для строительства городков. В Аше Челябинской области подростки сломали ледяную композицию на главной площади. По словам очевидцев, четыре хулигана целенаправленно разбивали скульптуру.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru