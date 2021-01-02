В Челябинске в главном ледовом городке на площади Революции повредили ледяную скульптуру. От посетителей пострадала композиция «Медведи».Как сообщили в управлении культуры города, инцидент произошел вечером 1 января. Теперь от композиции осталась только часть. В мэрии призвали бережнее относится к городку.В этом году он посвящен теме космоса. Ледовое удовольствие обошлось бюджету Челябинска в 6,7 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКосмическая станция и лабиринт с планетами: смотрим ледовый городок на площади Революции в Челябинске (фоторепортаж).График работы ледового городка в новогодние праздники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru