Прокуратура Челябинской области добилась отмены приговора организатору финансовой пирамиды КПК «Рост» Андрею Макарову.— Районный суд переквалифицировал действия осужденного на более мягкий состав преступления в связи с отсутствием достоверных доказательств, свидетельствующих об умысле на хищение денежных средств потерпевших. Суд кассационной инстанции согласился с доводами представления о ненадлежащей оценке собранных по делу доказательств, материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения в ином составе, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Ранее Центральный районный суд дал ему три года лишения свободы организацию деятельности по привлечению денежных (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Органом предварительного расследования действия Макарова были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что предусматривает до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.Напомним, житель Татарстана Андрей Макаров создал кредитно-потребительский кооператив и в 2014-2015 годах обманул более сотни южноуральцев, которые потеряли больше 21 млн рублей. Андрей Макаров обещал 18% дохода в месяц. В рекламе организации снимался актер Сергей Рост, известный как напарник Дмитрия Нагиева в некогда популярном шоу «Осторожно, модерн!».Первым вкладчикам выплачивались проценты за счет новых членов кооператива. А потом «Рост» свернул свою деятельность и пропал. Самому возрастному обманутому вкладчику было 80 лет. Он потерял около 2 млн рублей. В прошлом году дело дошло до Европейского суда по правам человека.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru