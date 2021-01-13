Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 24-летней женщины и ее 29-летнего сожителя, которые до смерти избили ребенка, а затем инсценировали его похищение. Материалы с обвинительным заключением переданы в прокуратуру.— Обвиняемые нанесли не менее пяти ударов руками в голову малолетнего ребенка, от которых он скончался на месте, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Кроме того, сегодня Калининский райсуд продлил меру пресечения до 16 февраля 2021.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬМальчик родился в марте этого года в неблагополучной семье, и органы опеки изъяли его. Но летом 24-летняя мать мальчика попросила вернуть сына, так как якобы бросила пить. Малыша отдали, но прожил он с мамой и ее 29-летним сожителем всего пару месяцев.Вечером 22 октября женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца. Она утверждала, что на нее напали грабители. Очнулась, а переноски с сыном, денег, ключей и телефона нет.По тревоге подняли десятки полицейских. Но слова женщины оказались ложью — вместе с сожителем выдумала историю, чтобы замести следы. Молодая мать знала, что ребенок давно мертв. Тело обнаружили в реке Миасс недалеко от ТРК «Родник».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru