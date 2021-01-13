Сегодня вечером, 13 января, на дорогах Челябинска непростая ситуация. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в 8 баллов. Движение затруднено на отдельных участках проспекта Ленина, Свердловском проспекте, на улице Свободы, Худякова, Энгельса, Братьев Кашириных, Первой Пятилетки.Заторы образовались, несмотря на то, что даже не все водители смогли завести автомобили из-за морозов. Кстати, в Челябинской области обещают похолодание до -40 градусов.Похожую ситуацию горожане наблюдали и в первый рабочий день 2021 года, 11 января. Утром пробки оценивали в 9 баллов, а вечером — в 10.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru