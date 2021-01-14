Подрядчики ежедневно отчитываются об уборке улиц. Однако после снегопадов челябинцы начали жаловаться на состояние дорог. По словам водителей, в городе стало опасно ездить.Челябинец Артур Хисматуллин поделился с КП-Челябинск видео, как на улице Харлова занесло машину. Автомобиль резко развернуло на скользкой дороге и он врезался в дерево. Артура, который ехал сзади и снял происходящее на видеорегистратор, спасла от столкновения большая дистанция. Инцидент произошел накануне, 13 января, около 15 часов.— На основных улицах дороги не почистили своевременно, количество полос для движения уменьшилось, потому что есть ярко выраженная колейность на дороге, это очень опасно. К тому же на многих перекрестках дорожное полотно от снежных образований стало похоже на стиральную доску, — говорит водитель Алексей.Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в ночь с 13 по 14 января на улицах Челябинска работало 120 единиц техники. В уборке было задействовано 64 дорожных рабочих.— Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда. За ночь вывезено 3350,1 тонна снега, — отчитались в ведомстве.Отметим, что в Челябинске и области участились случаи ДТП, когда водители не могут справиться с управлением и транспортное средства заносит. Так, на Копейском шоссе водитель троллейбуса врезался в металлическое ограждение, а маршрутчик получил серьезные травмы. В Миассе иномарка влетела в столб и загорелась, по словам очевидцев, это было такси.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru