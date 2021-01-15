Несмотря на то что столбики термометров показывали около -30 градусов, закаленные южноуральцы провели свой праздничный заплыв. Накануне, 14 января, моржи отметили Старый Новый год в поселке Ленинск под Миассом. Морозостойкие купались в ледяной проруби, украшенной финскими свечами, варили плов и парились в бане. А еще построили горку из снега и скатывались с нее прямо в прорубь.Председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев поделился видео с праздника. От ролика мурашки по коже, но он очень забавный. С праздником моржей поздравили даже Дед Мороз со Снегурочкой.Напомним, морозы в Челябинской области начали отступать. По прогнозу Челябинского гидрометцентра, на грядущих выходных в регионе резко потеплеет до -4 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru