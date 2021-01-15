Челябинская область ожидает крупные поставки доз вакцины от коронавируса: до конца февраля придут 152 тысячи доз. Об этом сегодня, 15 января, рассказала заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу. Когда вакцина придет, власти не исключают возможности развернуть пункты массовой вакцинации в торгово-развлекательных комплексах.— Графики дальнейших поставок уточняются. Сегодня все готово для приема достаточно больших доз. Ученые сейчас разрабатывают вакцину с менее жесткими условиями хранения, не -18, а -2-6 градусов. Тем не менее, у нас готовы и термосумки, и другое оборудование. Мы готовы перевозить вакцину для массовой вакцинации по примеру тестирования в ТРК, — рассказала Ирина Гехт.По плану в регионе должны привить 60% взрослого населения, это около 1 613 000 человек. В городах области уже создали штабы по вакцинации. Их возглавляют замы мэров по социальной политике.Напомним, что с 1 февраля челябинцы смогут записаться на прививку от коронавируса через Госуслуги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Челябинске назвали побочные эффекты от прививки от коронавируса «Спутник V»И рассказали о новых правилах вакцинации (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru