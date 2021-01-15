Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала решение суда Санкт-Петербурга о приостановке строительства нового корпуса детской областной больницы.— На этом участке нельзя проводить действий. Другой участок не рассматривается. Ждем заседания 2 февраля, — сказала Ирина Гехт.Напомним, к 2024 году в Челябинске планировали построить детский хирургический корпус. Для реализации проекта необходимо вырубить часть деревьев городского бора, с чем несогласный экологи. Сторонники строительства говорят, что повышение качества медицинского обслуживания детей все-таки приоритетнее.РАНЕЕ НА ТЕМУСуд отменил решение о новых границах городского бора ЧелябинскаСпорный вопрос об исключении лесного участка отправили на новое рассмотрение (читать)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru