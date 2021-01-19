На прошлой неделе жители Челябинска радовались за пса Грея, преданного хозяевами. Питомца вылечили и нашли ему новую семью. А накануне, 18 января, ситуация повторилась с другим хвостатым.Челябинка Дарья вместе с мамой обнаружили привязанную собаку на крыльце закрытого магазина на Комсомольском проспекте. Пес дрожал, поджимая лапки от холода. Дарья полчаса ждала хозяина, но так и не дождалась. За это время уже сама очень замерзла.— Мы его отвязали, прошли остановку. Ему уже было тяжело идти, лапы замерзли. Мы зашли в магазин, он чуть-чуть отогрелся, и мы пошли домой, — говорит Дарья.Оставить бедолагу у себя надолго девушка не могла, обратилась в приют «Я живой». Оттуда собаку привезли в клинику «Добрый хвост».— Собаку мы назвали Шариком — из-за круглого пятна на боку. На вид Шарик очень худой, как будто плохо питается, хотя аппетит у парня отменный. Сегодня Шарику предстоит пройти обследования, узнаем, что он от нас скрывает, — рассказали ветеринары.Шарику примерно 4-5 лет. Когда его нашли, он был в жилете. Почему животное оставили на морозе — неизвестно, может быть, захотели избавиться, а может, с хозяином что-то случилось. Пока питомец находится в клинике под присмотром ветеринаров.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru