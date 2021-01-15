История челябинского пса Грея, отправленного хозяйкой на смерть, закончилась хеппи-эндом. Он обрел новую большую семью, которая пообещала заботиться о нем и любить всем сердцем. Об этом рассказали в клинике «Добрый хвост», где спасли собаку.Хозяйкой Грея стала челябинка Ирина Саушкина. Она увидела пост в соцсетях и решила забрать пса. Женщина вместе с мамой несколько лет занимаются спасением бездомных хвостатых. По их подсчетам, они сохранили уже около 50 жизней.— Когда увидела информацию о Грее, поняла, что это моя собака, и сразу позвонила в ветклинику. Многие люди, видя подобные объявления, проходят мимо, думая, что в мире много других добрых людей, и они обязательно помогут и спасут животное, но именно поэтому многие животные так и остаются брошенными. Мы будем купать Грея в любви, он будет моим до конца, он будет в тепле, обогрет. Я знаю, что могу дать ему много любви, у нас очень добрые дети, много места дома, есть время за ним ухаживать, а самое главное, когда есть любовь, то животные не болеют, — говорит Ирина.Грей станет третьим питомцем в квартире Саушкиных. У них уже живут собака и кошка, но супруги уверяют, дом большой — места хватит всем. Ирина уже связалась с опытным зоопсихологом и получила подробные рекомендации, как сдружить всех хвостатых.Еще Ирина много времени проводит дома, что важно для Грея — он не любит одиночество. В помощниках у Ирины — муж и трое детей, которые тоже очень рады новому члену семьи.— Грей очень добрый, спокойный, я научу его новым командам, буду его сильно любить, — говорит сын Ирины Демид.Новая семья Грея получила от ветеринара Баграта Агажанова необходимые рекомендации по содержанию питомца, а еще годовой запас специального диетического корма. Деньги на него собирали всем Челябинском.— Для Грея основное лечение заключается в соблюдении диеты: только вода и специализированный корм, это поможет восстановить поджелудочную железу и избежать дальнейших обострений панкреатита. Детям тоже нужно объяснить, что ничем нельзя подкармливать Грея. Через месяц нужно Грею сдать контрольные анализы, — отмечает главный врач клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов.Напомним, с чего все началось. На новогодних каникулах хозяйка привязала Грея к двери ветклиники «Добрый хвост» и приложила записку, где просила усыпить животное. Грей прожил в семье почти десять лет. Жестокий поступок попал на камеры видеонаблюдения и возмутил жителей всей страны.Почему от собаки решили избавиться, да еще и таким способом, рассказали знакомые семьи. По их словам, пес просто испортил диван и дверь. Однако после публикации этой версии хозяйка Грея написала очень эмоциональное письмо ветеринарам.Главный врач ветклиники Баграт Агажанов вылечил Грея и вместе с коллегами помог найти ему новый дом и не потерять веру в людей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru