В мэрии рассказали, сколько челябинцев сделали прививку от коронавируса

Уже почти 1000 челябинцев сделали вторую прививку от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске за минувшие выходные суммарно зарегистрировали 296 новых случаев коронавируса, 519 человек сдали бесплатный ПЦР-тест на COVID-19, а прививку вакциной «Спутник V» уже сделали 5 116 горожан. Такие цифры в понедельник, 25 января, на аппаратном совещании в мэрии озвучил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В городских больницах прививку от коронавируса первой дозой вакцины сделали 5 116 человек, вторую дозу поставили уже 943 человека, — рассказал Сергей Авдеев.

По словам чиновника, в Челябинске с начала пандемии от коронавируса выздоровели 12 294 человека, из них 137 — за прошедшие сутки. Продолжают лечение 3580, в том числе амбулаторно – 897.

— Всего зарегистрировано 16 644 случаев заражения COVID-19, прирост на 23 января составил 100 человек, и 96 — на 24 января, — добавил Сергей Авдеев. — В выходные продолжилось тестирование в общественных местах на коронавирус методом ПЦР. Забор материала проводился в трех торговых комплексах.

23 января в «Алмазе», «Кубе» и «Горки» протестировали 198 человек, 24 января в этих же торговых комплексах и в ГКБ №1 — 321 человек.

— Итого за выходные 519 человек, — резюмировал Авдеев.

В Челябинской области, по данным на 22 января, прививку от коронавируса сделали 11 823 человека. На этой неделе в регион поступит еще 55 600 доз вакцины «Спутник V».

Ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге назвала побочные эффекты от прививки от коронавируса «Спутник V» и рассказала о новых правилах вакцинации.

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