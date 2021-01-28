Происшествие в подземном переходе Челябинска ликвидировано — МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске ликвидирован пожар в подземном переходе на площади Революции, где сегодня днем взорвался баллон с газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о ЧП в подземном переходе на проспекте Ленина поступило на пульт «112» в 12:16. К месту незамедлительно стянули пожарно-спасательные расчеты.

— В бытовом помещении подземного перехода происходило горение вещей на площади 2 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. — В считанные минуты возгорание было ликвидировано. Из зоны горения сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон емкостью 50 литров. По предварительной информации, в подсобке находились два баллона по 50 литров, из-за утечки газа при включении света в помещении произошел хлопок газовоздушной смеси. Целостность баллонов не нарушена.

В результате происшествия пострадал один взрослый, его личность устанавливается.

— Нарушена пластиковая входная группа в подсобное помещение, — добавили в чрезвычайном ведомстве. — Нарушений целостности несущих конструкций перехода нет.

В ликвидации последствий ЧП привлекли 41 человека и 13 спецмашин, в том числе от МЧС 22 человека и 6 автомобилей.

Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего на месте работают сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория.

Сегодня, 28 января, в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции в Челябинске взорвался газовой баллон. Взрыв прогремел возле выхода на Арбитражный суд. По предварительным данным, пострадал один человек, его состояние уточняется.

Движение транспорта закрыто.