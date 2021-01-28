На место ЧП в подземном переходе на проспекте Ленина выехал прокурор Челябинска

Пожар в подземке уже ликвидировали, но людей внутрь не пускают. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку по ЧП в подземном переходе на площади Революции. На место происшествия выехали прокурор города Роман Самойлов и прокурор района Евгений Тараненко.

— Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно- ремонтных работ.

Если нарушения выявят, надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.

В подсобном помещении в подземном переходе на площади Революции было два таких баллона. Взорвался один. Фото: прокуратура Челябинской области

Пожар уже ликвидировали. Полиция просит СМИ освободить территорию.

Взрыв прогремел 28 января в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции. ЧП произошло возле выхода на Арбитражный суд. Пострадал один человек, в гордзраве рассказали о его состоянии.

Движение транспорта закрыто.

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