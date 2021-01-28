В Челябинске завис вопрос с выделенными полосами для общественного транспорта

В городе должны были сделать 10 выделенных полос для общественного транспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске до 2032 года должно было появиться 10 участков с выделенными полосами для автобусов и троллейбусов. Но по итогу в 2019 их сделали всего четыре — на Ленина, Труда, Энгельса и Тимирязева. И, похоже, в ближайшее время новых выделенок не предвидится.

— Нам нет смысла делать работу в этом направлении, — сообщила Наталья Котова.

Она объяснила, что все полномочия по транспортной сфере переходят сейчас на уровень области, где сейчас утверждают новую маршрутная сеть.

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