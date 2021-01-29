«Скоро будет разнос!»: блогер из Челябинской области принял участие в съемках шоу «Последний герой»

На фотографии Дима (справа) позирует вместе с блогером-миллионником Эмилем Имановым. Фото: Дима Масленников / Instagram

Ютьюбер-выживальщик, любитель «заброшек» Дима Масленников из Челябинской области принял участие в съемках шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3. В Instagram он выложил снимок, где позирует на фоне декораций передачи, и сделал интригующую подпись.

— Если думали, куда я неожиданно пропал на несколько дней, — написал блогер Дима Масленников. — Это была моя мечта детства, и вот она стала реальностью! Скоро будет разнос.

В Африке Диме доверили почистить кокос. Фото: Дима Масленников / Instagram

На фотографии уроженец Усть-Катава позирует с другом — блогером-миллионником Эмилем Имановым. Что связывает Диму и шоу, отважится ли он сам пожить на необитаемом острове вместе с участниками экстремального реалити, пока неизвестно.

Съемки нового сезона телепрограммы, где чемпионы борются за звание последнего героя с новичками, проходят в Африке, на Занзибаре.

Станут ли блогеры участниками нового сезона, пока неизвестно. Фото: Дима Масленников / Instagram

В декабре Дима Масленников снялся в новом клипе Ольги Бузовой и DAVA на песню «Снежинки». Ролик длится аж семь минут, в нем рассказывается предновогодняя история любви. Что касается нашего земляка, то он сыграл младшего брата Давы, ворвавшись на место действие с экранной мамой Мариной Федункив.

В январе его блог попал в двадцатку самых популярных YouTube-каналов 2020 года. Топ составила компания «Медиалогия». Канал Димы занял 10 место в рейтинге.

Дима Масленников родился в Усть-Катаве Челябинской области, а в 2001 году переехал в Москву вместе с семьей. В 2014 он начал свою блогерскую деятельность и приобрел популярность благодаря мистическим видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru