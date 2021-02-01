В Челябинске направили в суд дело чиновницы минздрава, попавшейся на крупной взятке

Арина Устюгова предоставляла персональные данные пациентов компании Johnson & Johnson. Фото Александра Фирсова с сайта foms74.ru, google.com/maps

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу чиновницы минздрава Арины Устюговой, получившей более полумиллиона от компании, производящей лекарства. Ее будут судить по статье «Получение взятки в крупном размере».

— Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. В ходе производства по делу на ее имущество в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, по данным КП-Челябинск, начальник управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арина Устюгова получила 512 тысяч рублей от представителя американской компании Johnson & Johnson, которая занимается производством лекарств, средств гигиены и медоборудования. В том числе, изготавливает препарат «Спинраза» для больных со со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Компания собирала данные о пациентах, чтобы препарат не оставался в остатках, так как он очень дорогой. И Устюгова предоставляла нужную информацию. За это ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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