Появились новые подробности дела южноуральского депутата Вадима Белоусова, обвиняемого во взятках на 3,2 млр рублей

Белоусов обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Фото: wikipedia.org, Алексей Булатов

В Мосгорсуде началось рассмотрение дела депутата Государственной Думы Вадима Белоусова. Он обвиняется в получении взятки на огромную сумму в 3,2 млрд рублей. В деле есть и фамилия бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вместе с которым народный избранник делал в городе «дорожную революцию», распределяя контракты по конкретным фирмам.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», на первом судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что двое предпринимателей дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» передавали деньги Белоусову и Юревичу за покровительство. Им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли. При этом Белоусов, будучи депутатом Законодательного собрания области, всячески продвигал тему дорожного ремонта и увеличения бюджетного финансирования.

Деньги, по версии следствия, снимались в Челябинске и в Москве.

— В Челябинске взятки передавались теще Белоусова (Маргарите Бутаковой — прим. авт.), а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла 10 миллионов рублей. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей, — пишет издание.

Напомним, в ходе следствия Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Что касается Михаила Юревича, то он скрылся за границей. Он объявлен в международный розыск.

По этому же делу проходит Андрей Чуркин. После СИЗО он подался в бега, был объявлен в розыск, несмотря на то, что «Макфа» заплатила за него залог в 30 млн рублей. Недавно компания попыталась вернуть эти деньги, но областной суд отказал в этом.

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