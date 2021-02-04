Замминистра транспорта Александр Егоров про дублирование подземных переходов в Челябинске: «Это современный тренд»

В октябре на Цвиллинга из-за ремонта подземного перехода сделали «зебру». По просьбе горожан власти решили ее оставить. Фото: администрация Челябинска

Челябинский депутат предложил Алексею Текслеру заменить подземные переходы на площади Революции наземными. В конце прошлого года так сделали с переходом к магазину «Ритм», и жителям это понравилось. Идея депутата породила дискуссию среди горожан. КП-Челябинск собрала мнения экспертов по этому поводу. Вот как прокомментировал инициативу заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

— В последние годы все больше городов РФ уделяют внимание пешеходизации центра, созданию комфортных условий для передвижения по городу пешком. Это современный тренд, который в том числе сформировался благодаря урбанистическим сообществам, которые есть и на территории Челябинска, — заявил Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

По его словам, в Москве при реконструкции улиц в центре города многие подземные переходы тоже были продублированы «зеброй».

— На мой взгляд, это повышает связанность пешеходных маршрутов и благосклонно сказывается на здоровье горожан и развитии пешеходной среды, — отметил Егоров.

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