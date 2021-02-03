Против подземных переходов выступают многие жители Челябинска, поскольку они неудобны и травмоопасны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжается горячая дискуссия по поводу подземных переходов. Депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев предложил губернатору Алексею Текслеру продублировать подземки в центре города наземными — кто может, спускается по лесенкам, кто нет — переходит по зебре. Речь идет о перекрестках на проспекте Ленина с улицами Свободы, Цвиллинга и Кирова. Тогда в чем же смысл и задача переходов? Этот вопрос мы задали экспертам.

Свою идею Хазиев объясняет тем, что подземки неудобны и опасны для горожан. Сколько людей ломали здесь руки, ноги, разбивали голову.

— Эти переходы жутко неудобные для молодых родителей с колясками, с санками. Я уже не говорю про инвалидов-колясочников, для которых это настоящий подземный барьер, — говорит депутат.

По его мнению, выгодны подземные переходы только коммерсантам. Но только из-за бутиков людей нельзя загонять под землю.

— Также — огромное количество травм. Но не надо уводить в плоскость «давайте благоустроим», все будет там хорошо: люксовые лифты, Диснейленд сделаем. Давайте в эту плоскость не уводить. Потому что в 20-ом году говорили, что жителям обустроят, и будет все намного лучше. Да, безусловно, стало лучше, но опять же какая целесообразность нагрузки? Делать лишние 300-400 метров под землей вверх-вниз, когда можно просто пройти четыре, пять, шесть полос по регулируемому перекрестку, со светофорами.

Выступает депутат и против других подземок в центре. Он считает, их тоже нужно выносить наверх. Но «закапывать» тоннели не надо — в будущем (очевидно далеком) «их можно будет использовать под станцию метро».

ОТДАТЬ ЦЕНТР ПЕШЕХОДАМ — ЭТО МОДНО

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров поддерживает дублирование подземных переходов и отмечает, что это практикуется даже в Москве. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

— В последние годы все больше городов РФ уделяют внимание пешеходизации центра, созданию комфортных условий для передвижения по городу пешком. Это современный тренд, который в том числе сформировался благодаря урбанистическим сообществам, которые есть и на территории Челябинска, — прокомментировал Александр Егоров радио КП-Челябинск. — Что касается дублирования пешеходных переходов, данный тренд тоже имеет место быть. Например, в Москве при реконструкции улиц в центре города по программе «Моя улица» многие подземные пешеходные переходы были продублированы «зеброй» по земле. На мой взгляд, это повышает связанность пешеходных маршрутов и благосклонно сказывается на здоровье горожан и развитии пешеходной среды.

За наземные переходы — и урбанист Лев Владов, он давно борется с подземками. С предложением убрать их даже лично обращался к мэру Наталье Котовой.

РАДИ КОМФОРТА НЕ НУЖНО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОДЗЕМОК

По словам члена городской общественной палаты, аналитика транспортных систем Дмитрия Чудиновских, переходов в Челябинске не так много, чтобы это тянуло на глобальную первоочередную проблему.

— Я не считаю, что переходы подземные должны быть ликвидированы. Город крупный помимо того, что он развивается вширь, он еще развивается вверх и вниз, это неизбежный процесс. И подземные переходы — это часть городской инфраструктуры. Это опять же вопрос к программе доступная среда. Все города крупные, так или иначе проблему доступности для людей с ограниченными возможностями решают. В том числе и перемещения, связанные со спуском, подъемом.

Чудиновских отмечает, что доступная среда — это не только про переходы, но и про входы в подъезды, и другие пространства.

— Все эти задачи решаются комплексно. Причем, это же не только инвалиды. Есть масса случаев — мамы с колясками и т.д. Это достаточно большой процент от населения, не полпроцента. Но это не значит, что для обеспечения комфортной городской среды мы должны полностью отказаться от подземных переходов. Одно из другого не вытекает. Знак равенства между этим не стоит. Мы порой более маленькую проблему поднимаем на какой-то несусветный уровень.

В прошлом году подземные переходы избавили от ларьков, сделали здесь ремонт, разрисовали стены граффити. Фото: Тимур Абдуллаев

Челябинский краевед Юрий Латышев тоже не видит смысла менять пешеходные схемы на площади Революции.

— По поводу идеи ликвидировать все подземные переходы я считаю, что неразумно из одной стороны бросаться в другую. Сначала строить везде эти подземные переходы, сейчас их закопать. Во-первых, это дорогая затея. Новые переходы может быть и нужно строить, но нужно тысячу раз подумать о необходимости их. Если другого выхода нет, то только либо подземные, либо надземные, как сейчас сделали на Свердловском тракте. Там был подземный, потом его затопило, сделали надземный, видимо, другого выхода нет.

Краевед считает, что в центре города лучше успокоить трафик, чем зарывать подземные тоннели.

«НУЖНО ПОСЧИТАТЬ ВЫГОДУ И УЩЕРБ»

Еще один эксперт, транспортный аналитик Яков Гуревич, говорит, что сначала нужно все взвесить.

— Когда говорят, что здесь нужно сделать только наземное, а здесь подземное — это неправильно. Надо считать, Котова сказала правильно. Поэтому когда у нас говорят некоторые непонимающие сторонники Варламова, что все подземные переходы надо ликвидировать, надо посчитать, какая выгода с этого, какой ущерб. На счет интересов людей и снижения качества жизни. Вот представьте, у нас есть куча перекрестков, время ожидания там 80 секунд. Подход предельно простой: если есть магистральная улица, широкая шесть полос, если там четыре — это вопрос, две — отдельный вопрос. Но по площади Революции там надо разбираться со всеми поворотами, во-первых. Во-вторых, площадь Революции в определенном смысле уникальна — все перекрестки мы умеем одолевать под землей. Почему у нас не используется подземелье, как часть транспортной системы, у нас в принципе можно пройти от Законодательного собрания к «Ритму», многие люди это и делают днем. Почему это нельзя делать в любое время суток?

Напомним, в конце прошлого года на площади Революции появился наземный переход к трамвайной остановке около магазина «Ритм». Организовали его временно, из-за ремонта подземного перехода. Жителям переходить дорогу по «зебре» понравилось и власти планируют переход оставить.

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