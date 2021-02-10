Суд начал оглашение приговора Андрею Косилову по делу о громком ДТП в Челябинской области

Андрей Косилов выглядит очень уставшим Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 10 февраля, Аргаяшский районный суд вынесет приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову по делу о громком ДТП. В 2019 году на автомобиле Lexus он столкнулся с Lada Vesta, в которой ехала компания молодых людей. В результате аварии сильно пострадала пассажирка отечественной легковушки Анастасия Вяткина.

Как передает из зала суда наш корреспондент, Андрей Косилов вину не признал. По его мнению, если бы водитель «Весты» затормозил, ДТП удалось бы избежать. Зачитывая приговор, судья привел данные о том, что Андрей Косилов передвигался по опасному участку дороги и проявил «преступную неосторожность», в результате чего создал аварийную ситуацию и торможение не помогло избежать ДТП. Свидетель, который ехал на автомобиле, подтвердил, что Косилов обгонял на участке дороги, где обгон запрещен.

Прокуратура просит для бизнесмена год и 10 месяцев ограничения свободы. Потерпевшая сторона подавала иск возмещение ущерба в размере 13 млн рублей, однако суд удовлетворил его частично.

Обновлено.

Вот что решил суд и как на это отреагировал Андрей Косилов.

Напомним, громкая авария с участием Андрея Косилова произошла в июле 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена обгонял попутный автомобиль, когда навстречу ехали молодые ребята в автомобиле Lada Vesta. Косилов начал выруливать на свою полосу, но туда же двинулся и водитель легковушки. В результате автомобили столкнулись, тяжелее всего пришлось Анастасии Вяткиной, которая после аварии впала в кому. Она до сих проходит реабилитацию, только в январе этого года к девушке частично вернулась речь.

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