Бывший вице-губернатор Челябинской области, бизнесмен Андрей Косилов прокомментировал итоги судебного заседания, в котором ему был вынесен приговор по делу о громком ДТП.— Один из самых трагичных моментов моей жизни завершен, — подвел итог предприниматель.Напомним, сегодня бизнесмену дали два года ограничения свободы. Такое наказание предполагает, что он не может покидать свой дом по ночам, а также участвовать в различных мероприятиях.— Ночами сплю. В ночные клубы ходил лет 40 назад, — прокомментировал Андрей Косилов. — Что касается ограничений, здесь установлен особый порядок. Если мне надо будет съездить на посевную, на ферму, на переговоры, закон дает мне право обратиться в соответствующие органы и получить это разрешение. Это не является большой проблемой, главное — соблюдать правила.Пока прокуратура возражений не имеет — гособвинение просило год и 10 месяцев, то есть на два месяца меньше. Предстоит внимательно изучить приговор и протокол заседания.— Ограничение свободы — разумный вид наказания в данном случае. Отягчающих обстоятельств нет, поэтому лишить свободы его не могут, — прокомментировал старший помощник прокурора Аргаяшского района Даниил Жутаев.На вопрос об обжаловании Андрей Косилов ответил, что также ждет всех документов:— Я четко указал на суде, что у меня загорелись стоп-сигналы и это было видно. Сегодняшнее решение говорит о том, что я не предпринимал попыток тормозить. Все надо обсуждать, когда ознакомишься и взвесишь доводы.Что касается размера денежной компенсации, гендиректор «Рависа» ответил, что для него это не существенный вопрос. В добровольном порядке он заплатил более 1,5 млн.— Я думаю, что размер компенсации соответствует сложившейся в России судебной практики. Никогда эти решения не учитывают материального положения, — добавил Андрей Косилов.Он также добавил, что заявление о взыскании подписала не Настя, а адвокат Насти. Напомним, по решению суда он должен выплатить Вяткиной — 1 млн рублей, а просили 13 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вспомню, так вздрогну: как начиналась пандемия коронавируса и что творилось в ЧелябинскеФотохроника коронавируса в Челябинске 2020 (фото)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru