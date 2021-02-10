В результате ДТП сильно пострадала пассажирка легковушки Анастасия Вяткина

Сегодня Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову по делу о громком ДТП, в котором студентка из Екатеринбурга Анастасия Вяткина получила тяжелые травмы. Бизнесмену дали два года ограничения свободы (прокуратура просила год и 10 месяцев). Такое наказание предполагает, что он не должен покидать свой дом по ночам и участвовать в различных мероприятиях.

Как предает корреспондент КП-Челябинск из зала суда, суд счел, что нужно назначить дополнительное наказание — запретить заниматься деятельностью, которая предполагает управление транспортным средством на два года. Также суд снизил сумму иска потерпевших: Вяткиной — 1 млн рублей (просили 13 млн), Лаврову — 300 тыс. рублей.

Судья долго зачитывала травмы, которые получила Анастасия Вяткина. Их очень много: переломы свода и основания черепа, костей головы, тяжелая контузия глазных яблок, ушиб головного мозга.

— Финансовая помощь Анастасии Вяткиной — одно из смягчающих обстоятельств наказания, — отметили в суде.

Lexus Косилова остается под арестом. Также Косилов покроет затраты на адвокатов.

Андрей Косилов выглядит очень уставшим Фото: Сергей СОТНИКОВ

Андрей Косилов вину не признал. По его мнению, если бы водитель «Весты» затормозил, ДТП удалось бы избежать. Зачитывая приговор, судья привел данные о том, что Андрей Косилов передвигался по опасному участку дороги и проявил «преступную неосторожность», в результате чего создал аварийную ситуацию и торможение не помогло избежать ДТП. Свидетель, который ехал на автомобиле, подтвердил, что Косилов обгонял на участке дороги, где обгон запрещен.

Обновлено.

Как предприниматель прокомментировал решение суда, — в нашем материале.

Представители потерпевшей стороны приехали с опозданием — в морозный день они добирались из Екатеринбурга Фото: Сергей СОТНИКОВ

По словам экспертов, оба автомобиля на момент ДТП были исправны. Установить точную скорость, с которой двигались автомобили, не удалось.

На суд в Аргаяшский район приехало много СМИ Фото: Сергей СОТНИКОВ

Напомним, громкая авария с участием Андрея Косилова произошла в июле 2019 года в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена обгонял попутный автомобиль, когда навстречу ехали молодые ребята в автомобиле Lada Vesta. Косилов начал выруливать на свою полосу, но туда же двинулся и водитель легковушки. В результате автомобили столкнулись, тяжелее всего пришлось Анастасии Вяткиной, которая после аварии впала в кому. Она до сих проходит реабилитацию, только в январе этого года