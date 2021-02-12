В центре Челябинска второй раз за зиму исчезли гигантские настольные лампы

Лампы отсутствовали несколько дней Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители Челябинска вновь заметили исчезновение огромных светильников возле Публички. Оказалось, их увезли на техобслуживание. Как сообщают горожане, к вечеру пятницы, 12 февраля, лампы уже вернули на место.

Арт-объекты убирают и ставят уже второй раз. Впервые их установили в конце ноября специально к Новому году. Но уже через несколько дней их увезли. В мэрии тогда пояснили, что их забрали для технологического пусконаладочного процесса. Когда лампы вернули, горожане заметили, что они почернели. Оказалось, что изначально их покрасили не в тот цвет.

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