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В День всех влюбленных на челябинской телевышке включат праздничную подсветку

Понаблюдать ее можно будет вечером
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Любоваться телевышкой лучше всего из горсада имени Пушкина

Любоваться телевышкой лучше всего из горсада имени Пушкина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 14 февраля, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня святого Валентина. Аналогичным образом украсят вышки другие филиалы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в Костроме, Нижнем Новгороде, Ростове-на Дону и других городах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РТРС.

Самая грандиозная будет на Останкинской телебашне. На медиафасаде с 10:00 до 22:00 появится поздравительная видеооткрытка с изображением огромной валентинки с Купидоном.

Что покажут в Челябинске не сообщается. Напомним, телевышку в столице Южного Урала украсили подсветкой в сентябре 2019 года. Ее подсвечивали триколором в День России и День флага. Весной прошлого года ее подсвечивали цветами итальянского флага — в знак солидарности с народом Аппенинского полуострова, где произошла вспышка коронавируса.

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