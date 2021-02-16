Жильцы дома на Свободы просят закрасить портрет Бориса Рыжего на фасаде

Поэту нарисовали черный пиджак вместо оранжевого Фото: Ринат Ребров

Жильцы дома №149 по улицы Свободы написали заявление в управляющую компанию с просьбой закрасить недавно восстановленный портрет Бориса Рыжего на фасаде. В УК «Созвездие» КП-Челябинск сообщили, что размещение граффити вообще никто не согласовывал.

— Что конкретно не устраивает жильцов, мы сказать не можем — в заявлении это не указывается, — сообщили «Комсомолке» в УК «Созвездие». — Любой человек, проживающий в доме, имеет право высказать свое мнение, так как это общедомовое имущество. А мы, как обслуживающая компания, обязаны учитывать интересы собственников.

В УК «Созвездие» уточнили, что, по словам жильцов, многие вообще не поняли, кто нарисован и зачем.

— Не ясно, кто вообще давал разрешение на размещение граффити. Возможно, его получали художники, нам никакой информации не поступало, — добавили в УК «Созвездие».

В УК утонили, что закрасят Бориса Рыжего, когда позволят погодные условия.

Портрет Бориса Рыжего восстановили только недавно. На этот раз его изобразили в черном пиджаке, оставив ярко-оранжевым лишь галстук.

Закрасили граффити в августе прошлого года рабочие ремонтировали фасад дома. Они знали, что художники вернут портрет на место, поэтому оставили послание (орфография сохранена): «Пока не ресуйте портрет. Когда покрасим наресуете». Портрет Бориса Рыжего здесь появился не случайно — именно в доме № 149 по улице Свободы он жил с 1974 по 1980 год.

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