Суд над топ-менеджерами ЧМК снова отложен из-за московского Росприроднадзора

К «Мечелу» предъявлено несколько исков на сумму ущерба около полумиллиарда рублей. Фото: Александр Гусев/Google Maps

Металлургический районный суд отложил заседание суда по уголовному делу в отношении трех топ-менеджеров ЧМК, обвиняемых в причинении вреда окружающей среде на 260 млн рублей. Это уже 18 раз, когда заседание откладывается.

— Ранее в качестве третьего лица судом была привлечена Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Центральный аппарат, г. Москва), — сообщила пресс-секретарь Металлургического суда Наталья Белозер. — Дела слушанием отложены, так как сторонам предоставлено время для уточнения исковых требований, а также в связи с истребованием ответа на запрос суда от третьего лица.

Иск предъявили челябинский природоохранный прокурор и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Уголовное дело в отношении начальника управления природоохранной деятельности, его зама и главного инженера ЧМК открыли еще в апреле 2020 года. По версии следствия, с октября 2017 по ноябрь 2018 года в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил около 260 млн рублей.

Как ранее писал КП-Челябинск, по загрязнению окружающей среды в адрес «Мечела» (ЧМК входит в группу) поступило несколько гражданских исков на сумму около полумиллиарда рублей. Часть из них удовлетворена, часть находится в производстве, часть — оспорена.

Так, 2 февраля Челябинский областной суд поддержал требования природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба в 142,6 млн рублей с ЧМК за применение неэффективных технологий очистки производственных стоков.

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