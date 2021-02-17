Незаконные киоски у памятника Курчатову в Челябинске снесут принудительно

Добровольно киоски у Курчатова не убрали. Ведомство идет в суд. Фото: Юрий Латышев/Instagram

Госкомитет по охране объектов культурного наследия подаст в суд на собственников земельных участков, которые возводят павильоны для катка возле памятника Курчатову.

— Сегодня, 17 февраля, истекает срок добровольного демонтажа, — сообщили КП-Челябинск в Госкомитете. — Почему предписание не выполнено, нам неизвестно.

В ведомстве добавили, сейчас идет подготовка иска в суд для того, чтобы обязать владельцев объектов убрать киоски, установленные в охранной зоне объекта культурного наследия с нарушениями.

Напомним, вчера краевед Юрий Латышев сообщил, что, несмотря на запрет, рабочие продолжают строить киоски.

Напомним, работы начались в октябре. Согласно проекту, напротив памятника Курчатову и справа от него в павильонах хотели сделать зоны отдыха, слева (у стадиона Елесиной) — прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг монумента должен был появиться большой каток для взрослых, а за памятником — детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» хотели организовать прогулочную зону. Для сказочной атмосферы — 20 светящихся пластиковых скамеек в виде звезд и гирлянды. Посмотреть эскизный проект можно по ссылке. Но строительство остановили после того, как краевед Юрий Латышев заявил, что все это находится в охранной зоне памятника.

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