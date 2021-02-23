«Кра-со-та!»: актер Дмитрий Певцов проводит отпуск в Челябинской области

Дмитрий Певцов отдыхает под Ашой. Фото: Борис Кудрявов и dima_pevtsov/instagram.com

Звезда театра и кино Дмитрий Певцов проводит отпуск на Южном Урале. На своей странице в Instagram он выложил видео, сделанное на фоне уральской природы.

— А в Челябинской области вот так. Кра-со-та! — поделился он. — Солнце и минус 25. Что может быть лучше?

Подписчики быстро узнали место — горнолыжный курорт «Аджигардак» под Ашой. Там же Дмитрий Певцов отведал бургеры от Кирилла Кожевникова, который в 2018 году бесплатно накормил челябинцев бургерами в честь победы сборной России в матче против Испании на чемпионате Мира.

Дмитрий Певцов на горнолыжном курорте «Аджигардак». Фото: Кирилл Кожевников/facebook.com

— Приятно, когда Сергей Челищев (так звали героя Дмитрия Певцова в «Бандитском Петербурге». — Прим. ред.) хвалит твои бургеры. Неприятно, когда в момент выдачи ты орешь матом в рацию, что отдавать заказы кухня будет по факту. Жаль, не успел сфотографироваться для мамы, — написал Кирилл Кожевников на своей странице в Facebook.

Затем бургермейкер выложил еще один снимок с Дмитрием Певрцовым, подписав: «Благодарный гость поймал-таки меня на селфи».

Южный Урал становится популярным местом отдыха известных людей. Так, юморист Юрий Гальцев провел новогодние каникулы в Сатке, заявив, что «это просто рай, Швейцария отдыхает». А затем поехал в родной Курган и сказал, что не узнает свой город.

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