В ДТП с маршруткой в Челябинской области пострадали дети

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня около 07:40 на выезде из Усть-Катава Челябинской области. 35-летний водитель за рулем маршрутки вез пассажиров в поселок Орловка. На его полосе оказался грузовик Volvo, за рулем которого сидел 51-летний мужчина. По данным ГИБДД, водитель фуры просто остановился на дороге, поскольку до этого пытался ехать на подъем во время снегопада. Маршрутчик не рассчитал расстояние до встречного грузовика и врезался в него.

— В результате ДТП пострадали 9 пассажиров, 4 из них несовершеннолетние, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Напомним, сегодня утром произошла авария с участием пассажирского автобуса, легковушки и трактора в Челябинске. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, а также пассажирка автобуса — их госпитализировали.

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