Люди выходят прямо под колеса: трамвайные остановки в Челябинске оборудуют посадочными платформами

Несколько проблемных остановок есть по улице Цвиллинга Фото: Андрей АБРАМОВ

Остановка трамвая как бы есть и как бы нет: жители Челябинска много лет жалуются, что на некоторых участках выходить приходится прямо на проезжую часть. Например, на Театре оперы и балета или у Горсада имени Пушкина.

В октябре 2019 года на остановке Евтеева автомобиль сбил девушку. Судя по видео, она отлетела на несколько метров. Подробности жуткого ДТП здесь.

В рамках внедрения новой маршрутной сети, предусматривающей больше пересадок, власти обещают сделать остановки более безопасными и удобными.

— Нужно построить комфортные трамвайные платформы, чтобы выходить не под колеса, не на проезжую часть, а на платформы, — рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в большом интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). — Мы проанализировали трамвайные остановки. Из 240 площадок 40 — проблемные, с выходом на проезжую часть.

На это дело планируется попросить финансирование у губернатора и построить от 10 до 20 остановок современного образца с широкой посадочной платформой и павильоном ожидания.

По словам Александра Егорова, это можно реализовать даже на таких улицах как Цвиллинга.

— В общероссийской практике есть варианта. Первый — сужение существующих полос за счет излишней ширины или парковок, с сохранением их количества. Второй — перенести остановку за перекресток. Перед перекрестком у нас сохраняется необходимое количество полос и левый-правый повороты осуществляются безопасно. А после уже не надо столько полос и никакого коллапса не происходит.

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