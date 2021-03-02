В Челябинске перенесут остановку трамвая на Алом поле

Трамвайная остановка на Алом поле удалена от автобусно-троллейбусной Фото: Андрей АБРАМОВ

Остановку трамвая на Алом поле перенесут поближе к перекрестку проспектов Ленина и Свердловского. Об этом рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в большом интервью на радио «Комсомольская правда» в рамках разговора о новой маршрутной сети.

— Как упростить пересадки? Нужно подтянуть остановочные пункты ближе друг к другу. Мы анализировали маршрутную сеть. Например, на Алом поле, чтобы с одной остановки на другую пересесть, нужно пройти 200 метров пешком. Мы рассматриваем возможность финансирования, чтобы построить трамвайную платформу, подтянуть ближе к проспекту Ленина, — рассказал Александр Егоров.

Напомним, в рамках внедрения новой транспортной сети планируется убрать дублирующие маршруты. Горожанам придется делать пересадки и тут важно сделать их удобными, чтобы не вызвать волну возмущений. Кроме того, предусмотрены специальные пересадочные билеты и переплачивать не придется.

КСТАТИ

Старшее поколение наверняка помнит, что начале «нулевых» раньше остановка трамвая «Алое поле» располагалась перед перекрестком. Выходить приходилось прямо на проезжую часть.

Подобные остановки еще остаются в городе. Например, на Цвиллинга. В ближайшее время их планируют довести до ума, сделав широкие платформы и удобные павильоны ожидания. Как? Читайте в нашем материале.

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