Авария на теплотрассе, из-за которой жители Нязепетровска остались без отопления в мороз, обернулась уголовным делом

Режим ЧС в городе действовал с 24 февраля. Фото: администрация Нязепетровска

Силовики разберутся, почему Железнодорожный микрорайон Нязепетровска на 10 суток остался без отопления в аномальные морозы. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Эту информацию подтвердили в городской администрации. Правда, по какой статье — не уточнили.

Из собственных источников КП-Челябинск стало известно, что речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 24 февраля в Нязепетровске прорвало теплотрассу. Тепло перестало поступать в десятки домов, два детских сада, школу, ФАП и музыкальную школу. Вскоре из-за перемерзших труб в домах пропала вода. В городе ввели режим ЧС. Сюда стянулись аварийные бригады с области и замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.

Жители отапливали дома дровами, у кого остались печи. У кого нет — обогревателями. Возмещать перерасход электроэнергии людям придется через суд.

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