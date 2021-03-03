Жителям Нязепетровска, оставшимся без отопления и воды, посоветовали возмещать перерасход электроэнергии через суд

Часть жителей восьмой день сидит без отопления и воды. Фото: пресс-служба администрации Нязепетровского района

В администрации Нязепетровска, где продолжают ликвидировать крупную коммунальную аварию, разъяснили, как будут помогать жителям. Некоторые дома до сих пор без тепла и воды. Режим ЧС действует уже восьмой день.

У кого остались печи, топят их, мэрия подвозит дрова, развезли уже 70 кубов. Другие обогревают помещения электрообогревателями. Нязепетровцы переживают, что из-за постоянно включенного прибора получат огромные счета за электроэнергию.

— А потом мы заплатим и за отопление, и за электроэнергию, потраченную обогревателями. А свет еле теплится, напряжения нет, — высказалась местная жительница Светлана.

Но власти обнадежили — деньги за перерасход вернуть можно. Правда, через суд.

— У многих жителей возникает резонный вопрос, за чей счет будут восстанавливаться батареи, размерзшиеся в квартирах. Я сразу отвечу, чтобы не было недомолвок: батареи восстановим мы сами, бесплатно. И еще один вопрос, который интересует жителей: поможет ли администрация с исками по поводу перерасхода электроэнергии, материальных затрат, ну и, соответственно, морального вреда. Я заявляю, что юридическая служба администрации во всех вопросах: в составлении заявлений, подачи исков, окажет 100-процентную поддержку каждому жителю, которому это потребуется, — заявил глава Нязепетровского района Сергей Кравцов в видеообращении к нязепетровцам.

По его словам, по закону жители должны оплатить поставщику потребленную электроэнергию. А потом могут через суд взыскать расходы. В этом администрация и поможет.

Режим ЧС в Нязепетровске ввели 24 февраля. Фото: пресс-служба администрации Нязепетровского района

ПЕРЕДАЮТ ОБОГРЕВАТЕЛИ ИЗ ДОМА В ДОМ

Сергей Кравцов добавил, что жителям продолжают помогать дровами и водой. А также привозят электрообогреватели тем, у кого нет.

— Закуплено 38 электрических нагревателей, которые на 100 % сейчас обеспечивают потребности в обогреве помещений. Хочу сказать, что цифра очень маленькая, но она действительно такая и есть. После того, как дом обогревается, дом нагрет, температура соответствует норме, обогреватели передаются в следующие дома, где возникает необходимость в обогреве, — сказал глава района.

Буквально фразу можно понять как — погрелся, передай обогреватель соседу. Но вечером же он снова понадобится. Однако в мэрии пояснили, это не совсем так: жители, в дома которых вернулось отопление, возвращают обогреватели. И их затем передают тем, у кого трубы еще холодные.

Во многие дома тепло вернулось, но часть жителей продолжают сидеть без отопления. Фото: пресс-служба администрации Нязепетровского района

Как сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь администрации Нязепетровского района Людмила Мелашич, сейчас тепло подано в 9 из 11 многоэтажных домов, 34 из 54 одноэтажных домов. Над устранением аварийной ситуации работает 14 бригад.

Фото: пресс-служба администрации Нязепетровского района

Напомним, в понедельник, 1 марта, детские сады не работали, а местная школа временно перешла на дистант из-за аварии. Директор школы Дмитрий Малков рассказал, что отопление в школе есть, но нет воды — трубы перемерзли. Однако в столовой вода имеется, водоснабжение там идет от другой линии.

— Для учеников 1 класса организовано очное обучение с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, у них три урока по 40 минут. Приняли такое решение, потому что морозы, каникулы у первоклассников, дети практически месяц не были в школе. Начали забывать, как выглядят буквы, — объяснил Дмитрий Малков. — Для детей организовано питание. Также приходят на консультации с учителями учащиеся школы. Кроме того, в школе организовано трехразовое питание для рабочих бригад, задействованных в ликвидации последствий аварии.

По словам директора, родителям предложили самим решить, приводить ли первоклассника в школу. Тем, кто решит остаться дома, учителя готовы были раздать задания.

Напомним, теплотрассу в Нязепетровске прорвало 24 февраля, в разгар аномальных морозов. 25 февраля на заседании оперштаба по ликвидации последствий, вызванных непогодой, местные власти доложили губернатору, что «аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены». Однако вскоре в Нязепетровск выехали аварийные бригады из разных городов области и первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Нязепетровцы заявили, что готовят коллективное обращение в областную прокуратуру.

НА ЗАМЕТКУ

Для жителей Нязепетровска организован подвоз воды, о необходимости адресной доставки можно сообщить в ЕДДС по номеру 8-351-56-3-33-23 или штаб по ликвидации ЧС, расположенный в здании детской школы искусств, ул. Клубная, 4б, телефон: 8-351-56-4-22-51.

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