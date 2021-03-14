«Решать должна женщина!»: челябинские феминистки устроили одиночные пикеты

Так стартовала кампания «против очередной инициативы властей и РПЦ отнять у женщин право на аборт». Фото: Челябинская феминистская агитгруппа/vk.com

Вчера, 13 марта, челябинские феминистки вышли на улицы города с плакатами «Руки прочь от репродуктивных прав женщин!». Как сообщается в Челябинской феминистской агитгруппе, так стартовала кампания «против очередной инициативы властей и РПЦ отнять у женщин право на аборт».

— Четко и решительно заявляем: «Бесплатный аборт и объективная информация о нем — это право любой женщины!». Право это было завоевано российскими женщинами в борьбе, и мы не дадим мужской власти его у нас отнять, — сообщают феминистки. — Мы будем всеми силами препятствовать возвращению времен полного репродуктивного бесправия женщин.

В ближайшее время феминистки планируют еще мероприятия. Фото: Челябинская феминистская агитгруппа/vk.com

В ближайшее время девушки планируют новые мероприятия.

— Что очень радует — большая поддержка от прохожих. Многие говорили слова поддержки. Нас сильно радует, что женщины самого разного возраста сегодня самыми теплыми словами приветствовали наших пикетчиц, — сообщают феминистки.

В мае 2020 года челябинские феминистки пожаловались, что из-за пандемии коронавируса в ГКБ №1 перестали делать аборты. По их словам, это нарушает право женщина на распоряжение собственным телом.

В честь 8 Марта 2021 года феминистки также провели серию одиночных пикетов. В течение трех дней в разных точках города они с плакатами против домашнего насилия, за равенство полов и свободу выбора.

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