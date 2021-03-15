Блогер-выживальщик из Челябинской области Дима Масленников провел три дня на необитаемом острове

В испытании за иммунитет Дима Масленников привел команду к победе. Фото: Дима Масленников / Instagram

Ютьюбер-выживальщик, любитель «заброшек» Дима Масленников из Челябинской области принял участие в съемках шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3. На необитаемом острове уроженец Усть-Катава провел три дня вместе с племенем команды «Новички», и за это время помог ребятам добыть иммунитет, накормить их курицей и подарить незаменимую для живущих в далеких от цивилизации условиях участников проекта пару чистых носков.

Выпуск шоу с участием нашего земляка вышел в эфир в минувшую субботу.

— Экран телевизора не передает и 10% тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться участникам на необитаемом острове, — признался блогер Дима Масленников. — Побывать здесь — мечта детства, и вот она стала реальностью!

В Африке Диме доверили почистить кокос. Фото: Дима Масленников / Instagram

На фотографии Дима (справа) позирует вместе с блогером-миллионником Эмилем Имановым. Фото: Дима Масленников / Instagram

На фотографии уроженец Усть-Катава позирует с другом — блогером-миллионником Эмилем Имановым. Он тоже отважился пожить на необитаемом острове вместе с участниками экстремального реалити. Его племя проиграло, и парню пришлось голосовать за участника, который должен покинуть проект.

Съемки нового сезона телепрограммы, где чемпионы борются за звание последнего героя с новичками, проходят в Африке, на Занзибаре.

Станут ли блогеры участниками нового сезона, пока неизвестно. Фото: Дима Масленников / Instagram

В декабре Дима Масленников снялся в новом клипе Ольги Бузовой и DAVA на песню «Снежинки». Ролик длится аж семь минут, в нем рассказывается предновогодняя история любви. Что касается нашего земляка, то он сыграл младшего брата Давы, ворвавшись на место действие с экранной мамой Мариной Федункив.

В январе его блог попал в двадцатку самых популярных YouTube-каналов 2020 года. Топ составила компания «Медиалогия». Канал Димы занял 10 место в рейтинге.

Дима Масленников родился в Усть-Катаве Челябинской области, а в 2001 году переехал в Москву вместе с семьей. В 2014 он начал свою блогерскую деятельность и приобрел популярность благодаря мистическим видео.

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