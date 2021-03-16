Названа предварительная причина схода вагонов с углем в Челябинской области

17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Фото: МЧС по Челябинской области

В МЧС по Челябинской области назвали предварительную причину схода 19 вагонов с углем на перегоне Сыростан-Хребет в Челябинской области сегодня утром 16 марта 2021 года.

Фото: МЧС по Челябинской области

— По предварительной причине из- за сработки тормозной системы у грузового состава произошел отрыв с 26 по 68 вагон, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Из них 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Повреждены три опоры контактной сети, так же повреждено железнодорожное полотно порядка 500 метров.

В транспортной прокуратуре Челябинской области указывают предварительную причину — излом рельс.

В МЧС добавили, что в результате происшествия задержаны шесть пассажирских поездов. Как ранее писал КП-Челябинск, часть поездов перенаправят по другой ветке, а пассажиров, которые ехали в Челябинск, доставят автобусами.

— Сейчас идет подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ. Время восстановления одного пути — до 20.00 (мск) 16 марта, — добавили в МЧС по Челябинской области.

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