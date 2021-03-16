Из бывшей свалки в Челябинске хотят сделать горнолыжный курорт

Власти также заявляют, что в будущем на месте свалки будет расти трава. Фото: пресс-служба общественной палаты Челябинской области.

Рекультивация бывшей челябинской свалки, которая была в закрыта 2018 году, идет полным ходом. Вчера, 15 марта, члены региональной общественной палаты, сотрудники Минэкологии и общественники оценили результаты проводимых работ. В рамках встречи также обсуждался вопрос о том, что появится в этом месте после полной ликвидации мусора и других отходов. Об этом сообщили в пресс-службе общественной палаты Челябинской области.

— В течение 20 лет здесь невозможно будет построить что-либо, но уже сейчас стоит задуматься над тем, как использовать эту землю во благо. Думаю, спустя время здесь вполне можно построить горнолыжную трассу, — заявил во время встречи член Общественного Совета госкорпорации «Росатом» Виталий Полторацкий.

О том, что следует построить на месте бывшей челябинской свалки, экологи и общественники обсуждают уже не в первый раз. Озвучивались даже идеи о размещении экопарка или дендрария. Также там должны будут установить арт-объект в виде ветряной мельницы, сделанной из экологически чистых материалов.

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