Тефтелеву назначили срок в колонии и штраф за взятку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев выплатил штраф в размере 37,5 млн рублей, который ему назначил суд. Информацию об этом подтвердили в службе судебных приставов.

— Штраф полностью погашен, остаток долга — 0 рублей, — уточнили в ведомстве.

При этом еще вчера была информация о 13 млн рублей, которые экс-глава Челябинска задолжал приставам. Судя по всему, деньги удалось оперативно найти и выплатить.

Напомним, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам колонии и штрафу в размере 37,5 млн рублей за получение взятки. Гособвинитель просил для экс-градоначальника 6 лет тюрьмы и 75 млн штрафа.

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