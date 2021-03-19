В зоопарке Челябинска после зимней спячки проснулся бурый медведь Степан

Степан уже выходит из берлоги и пьет водичку. Фото: скриншот видео пресс-службы челябинского зоопарка

В челябинском зоопарке от зимней спячки пробудился бурый медведь Степан. Он уже около недели встает рано утром, пьет водичку и прячется на весь день в берлогу. В пятницу, 19 марта, сотрудникам удалось снять на видео момент явления косолапого миру.

— Свершилось! Бурый медведь Степан постепенно выходит из зимней спячки, — рассказали в пресс-службе челябинского зоопарка. — Сначала это были краткие утренние подъемы, чтобы просто попить водички и лечь обратно. Сейчас временной отрезок бодрствования чуть-чуть увеличился, и нам удалось заснять момент явления Степана народу во всей красе.

Остальные мишки еще спят. Это два гималайских медведя (Харитон и Алиса) и еще два бурых — Маша и Бусинка, которая улеглась спать позже всех.

У каждого из медведей в зоопарке свои отдельные берлоги. Мишки сами утепляют их себе сеном и заделывают вход.

пробуждение мишки дает надежду на приближение весны. Мы изучили популярные сервисы погоды, чтобы быть готовым к сюрпризам в марте, апреле и мае.

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