С начала пандемии количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 55 299 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 марта 2021 составило 55 299 случаев заболевания COVID-19 (+ 139 новых).

За прошедшие сутки выписали 254 человека. Всего выздоровевших 48 541. На лечении остаются 4459 человек.

За прошедшие сутки умерло семь человек: непосредственно от COVID-19 — шесть человек. Еще у одного коронавирус был сопутствующим.

Ровно год назад, 21 марта, в Челябинской области официально объявили о первом подтвержденном случае коронавируса. «Нулевым пациентом» стал житель Миасса. Мы решили узнать, как он живет сейчас.

Накануне начали делать прививки от ковида в ТРК. В «Алмазе» выстроилась огромная очередь из желающих. За день «укололись» 195 человек. Возможно, в следующие выходные акцию снова повторят.

А сегодня можно сдать бесплатный тест ПЦР.

Челябинск:

ТК «Горки» с 12:00 до 15:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 16:00

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11:00 до 13:00

Магнитогорск:

ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00

Миасс:

ТК «Слон» с 12:00 до 15:00

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

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