Как живет первый зараженный коронавирусом в Челябинской области: путиница с тестами и новые путешествия

Андрей Новик заявил, что не видел результатов положительного теста на ковид. Фото: novik.andrey/instagram.com, Валентина Ваганова

Ровно год назад, 21 марта, в Челябинской области официально объявили о первом подтвержденном случае коронавируса. «Нулевым пациентом» стал житель Миасса Андрей Новик. Молодой человек отдыхал с друзьями на горнолыжных курортах маленького государства Андорра, а затем возвращался домой через Барселону, Москву и Екатеринбург.

Когда никто еще не знал, что такое ковид, и все до последнего надеялись, что непонятная зараза обойдет нас стороной, эта новость стала шоком. Тем более в таком городке как Миасс. Сам молодой человек — сын известного в городе предпринимателя. Городская элита заволновалась, в местных пабликах подняли шум, вплоть до травли молодых людей.

Тогда получить комментарий Андрея не удалось. Зато мы пообщались с его другом, который тоже был в Андорре. Петр Канавин тоже стал жертвой нападок в Интернете, ему даже пришлось провести дезинфекцию своего кафе.

— Он [Андрей] почувствовал недомогание по прилету домой. Никаких признаков не было — только насморк, который у него хронический. Вы не думайте, что он там погибает. Он не кашляет вообще. Сидит кукует с соплями со своими, читает в VK, что там выдумывают, — рассказал Петр Канавин.

Андрей Новик стал и первым выздоровевшим. Только вот непонятно: а была ли болезнь? Молодой человек заявил: все тесты, кроме первого, который он не видел в глаза, показали отрицательный результат.

— 19 марта в 7 утра нас принудительно госпитализировали: меня с предварительно положительным анализом, мою девушку как контактную со мной, несмотря на отрицательный анализ. При госпитализации мне сразу сделали повторный тест на заражение вирусом SARS-Cov-2, который, как выяснилось в дальнейшем, не подтвердил диагноз, — рассказал он на своей странице в Instagram. — Результаты анализов от 17.03.2020, один из которых предположительно показал у меня положительный результат, даже не фигурируют в выписном эпикризе, который я получил на руки. Их как будто даже не было.

Выписали молодого человека через две недели. Журналисты КП-Челябинск писали Андрею через соцсети, предлагая сделать интервью о том, как вспоминаются те события год спустя, но на сообщения он не отвечает.

Судя по странице в соцсети, у него все хорошо. Самое главное, что пандемия не отбила желание путешествовать. Летом молодой человек съездил в Санкт-Петербург, зимой — в Сочи. А год спустя проводит отпуск на Мальдивах и делится красивыми снимками с райских островов.

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