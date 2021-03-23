Мэр Троицка Александр Виноградов обжаловал решение суда о заключении под стражу

Александр Виноградов два месяца проведет под домашним арестом. Фото: администрация города Троицка Челябинской области / Vk.com

Мэр Троицка Александр Виноградов 23 марта обжаловал решение местного суда, согласно которому он был отправлен в СИЗО на два месяца. Облсуд заменил чиновнику меру пресечения на домашний арест.

— Суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Александра Виноградова изменил постановление Троицкого городского суда от 12 марта 2021 года, которым главе Троицка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 мая 2021 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. — Мера пресечения заменена облсудом на домашний арест на тот же срок. Постановление вступило в законную силу.

Апелляционную жалобу на постановление Троицкого городского суда от 12 марта подал адвокат Виноградова. Документы направили в Челябинский областной суд. Сторона защиты просила заменить избранную меру на домашний арест.

— В судебном заседании в областном суде Виноградов пояснил, что следственные действия по уголовному делу в отношении него окончены, в связи с чем попросил заменить содержание под стражей на такой вид меры пресечения, как личное поручительство депутата Государственной Думы РФ Андрея Барышева, — добавили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в отношении Александра Виноградова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что мэр города мог незаконно передать объекты теплосети от одной компании к другой.

Однако в администрации Троицка обвинение считают надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

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