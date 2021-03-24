Тепловоз сошел с рельсов на станции в Челябинске

Обошлось без пострадавших. Фото: Уральское СУ СКР на транспорте

Инцидент произошел сегодня днем, 24 марта. Тепловоз сошел с рельсов на подъездном пути транспортной компании «Трейд Логистик», примыкающем к станции Челябинск — Главный.

— В результате наезда тепловоза на сбрасывающее устройство произошел сход колесных пар с рельсов. Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

На месте сейчас работают силовики: осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников локомотивной бригады и проводят другие мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Причины схода тепловоза выяснят силовики. Фото: Уральское СУ СКР на транспорте

Напомним, это уже не первое ЧП на железной дороге за месяц. 19 марта на перегоне Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд с углем. Пострадавших не было, но повредились пути. Возбуждено уголовное дело. А 22 марта съехал с путей локомотив грузового поезда на перегоне станций Буранная — Гумбейка.

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