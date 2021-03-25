Экс-начальник ГИБДД Чебаркуля отправиться в колонию за отказ возбуждать уголовное дело по аварии

Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко осудили по событиям, которые произошли во время, когда он работал следователем. Фото: ГИБДД Чебаркуля

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении экс-начальника ГИБДД Чебаркуля Григория Керусенко, которого в январе прошлого года признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Теперь осужденный будет 2 года отбывать наказание в колонии-поселении.

Керусенко осудили за события, произошедшие шесть лет назад. В то время он работал следователем и отказался возбуждать уголовное дело по аварии, в которой пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Как установило следствие, сделал он это для того, чтобы помочь виновнику ДТП. Однако сами потерпевшие решили через суд добиться справедливости, и в итоге Керусенко признали виновным по уголовному делу.

Григорий Керусенко уже не в первый раз оказывается на скамье подсудимых. В 2019 году его признали виновным в ДТП, в котором он скрылся с места происшествия. Сразу после этого его уволили с поста начальника ГИБДД и лишили водительских прав. А 16 марта 2021 года Керусенко вновь задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что он управлял автомобилем без водительского удостоверения. В тот же день его осудили и отправили под административный арест на 5 суток.

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