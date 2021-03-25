Еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы в родной город жены челябинского губернатора

В настоящий момент уже известна стоимость билетов на самолет в Норильск Фото: Андрей АБРАМОВ

Компания Red Wings объявила об открытии прямого авиасообщения между Челябинском и Норильском. Российский самолет SSJ100 вместимостью в 100 кресел будет возить пассажиров по пятницам, начиная с 7 мая. Уже известна стоимость билетов на первый рейс — 10 768 рублей.

Вылет самолета из аэропорта Челябинска запланирован на 04:55 утра, обратно он уже летит в 11:30 по местному времени. А общее время в пути составит 3 часа 20 минут.

Авиасообщение между Челябинском и Норильском будет субсидироваться Росавиацией и правительством Челябинской области. В настоящий момент — это четвертое субсидируемое направление в регионе. В мае также стартуют рейсы в Мурманск, Махачкалу и Геленджик. А в июне можно будет улететь из Челябинска в Симферополь и в Сочи.

Ранее авиакомпания NordStar (дочка «Норильского никеля») объявила о запуске прямых рейсов по маршруту Норильск — Челябинск — Краснодар. Полеты будут выполняться с 11 мая до 29 сентября.

Отметим, что Норильск — не чужой город для челябинских випов. Так, семья Алексея Текслера, переехала в северный город, когда ему было 16 лет. С 2008 по 2009 он был главой администрации Норильска. В Норильске родилась супруга губернатора Ирина. Уроженцами Норильска также являются первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин; Анатолий Векшин, курирующий политический блок правительства; гендиректор ОТВ Олег Гербер.

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