Водителя иномарки, который насмерть сбил пешехода в Челябинске, отправили в изолятор

55-летняя женщина погибла на месте. Фото: vk.com/achnov

38-летнего водителя Nissan, который пьяный вчера вечером насмерть сбил на пешеходнике в Металлургическом районе Челябинска женщину, отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

— Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (он сел за руль нетрезвым и покинул место аварии, — прим. ред.), — прокомментировали в УМВД по Челябинску. — Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера в Металлургическом районе. 55-летняя женщина переходила дорогу и ее на большой скорости сбила машина. По видео, которое КП-Челябинск опубликовал ранее, видно, что она пытается избежать столкновения, но ничего не выходит. В итоге женщина скончалась на месте. А водитель Nissan уехал. Правда, потом вернулся. Сотрудники выяснили, что он был пьян — это подтвердило и медосвидетельствование.

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