В Челябинске избрали меру пресечения пьяному водителю внедорожника, который насмерть сбил женщину

Скорость, с которой ехал водитель иномарки, была огромной. Фото: ГИБДД по Челябинску

Сегодня, 30 марта, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения 37-летнему водителю внедорожника, который накануне пьяным насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. В ходе заседания следователь настаивал на заключение мужчины под стражу, однако инстанция вынесла иное решение.

— По итогам судебного заседания суд вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — сообщили в пресс-службе суда.

ДТП, о котором идет речь, произошло 29 марта в 17:30 на улице 60 лет Октября в Челябинске. 55-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, и ее сбил внедорожник Nissan, которым управлял 37-летний мужчина. Он после аварии попытался скрыться, но его задержали сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

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