В Челябинске начали восстанавливать общежитие, у которого обрушилась стена

На первом этаже уже восстановили кирпичную кладку. Фото: Мэрские новости

В Челябинске начали восстанавливать общежитие на улице Худякова, где обрушилась стена. Ход работ контролирует управление ЖКХ администрации города.

— В настоящее время установлены подпорки в виде строительных домкратов, восстановлена кирпичная кладка первого этажа, ведутся подготовительные работы по восстановлению кирпичной кладки фасада на уровне второго этажа, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Трехэтажное общежитие на улице Худякова, 13 было построено в 1957 году. Ранее власти города заявили, что часть жителей расселят. Однако речь идет только о комнатах, смежных с помещением, где произошло разрушение — там сохраняется опасность обрушения.

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