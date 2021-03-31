В Челябинске начали восстанавливать общежитие, у которого обрушилась стена

На первом этаже уже восстановили кирпичную кладку. Фото: Мэрские новости
В Челябинске начали восстанавливать общежитие на улице Худякова, где обрушилась стена. Ход работ контролирует управление ЖКХ администрации города.
— В настоящее время установлены подпорки в виде строительных домкратов, восстановлена кирпичная кладка первого этажа, ведутся подготовительные работы по восстановлению кирпичной кладки фасада на уровне второго этажа, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Трехэтажное общежитие на улице Худякова, 13 было построено в 1957 году. Ранее власти города заявили, что часть жителей расселят. Однако речь идет только о комнатах, смежных с помещением, где произошло разрушение — там сохраняется опасность обрушения.
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