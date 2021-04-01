В Челябинской области все больше уголовных дел возбуждают после внутренних расследований

- Фото: gubernator74.ru

В четверг, 1 апреля, губернатор Челябинской области провел заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Алексей Текслер заявил, что большинство уголовных дел в регионе возбуждено по материалам проверок региональных органов внутреннего финансового контроля.

— Это подчеркивает принципиальную и непримиримую позицию областной власти в отношении любых проявлений закона, — заявил губернатор.

Поручение Алексея Текслера членам комиссии: держать на особом контроле исполнение национальных проектов и все, что связано с расходованием бюджета.

По распоряжению губернатора усилен контроль за соблюдением графиков закупок в муниципалитетах. Часто чиновники, как представители заказчиков, затягивают с оформлением конкурсных процедур. А потом форсируют события, что часто приводит к нарушениям.

Недопустимо срывать сроки подготовки проектно-сметной документации важных объектов, будь то новая больница, сквер или ремонт путепровода.

— Здесь тоже постоянно есть сбои, которые приводят в последующем к нарушениям, — заявил Алексей Текслер.

Примером важного объекта может служить уникальный мост в Бакале, соединяющий две части города. Когда-то он служил не только путепроводом, но был и местной достопримечательностью. Увы, из-за ветхого состояния его снесли.

В марте, во время визита в Бакал, губернатор распорядился начать аукцион на строительство моста. Процедура контрактации, как указал глава региона, должна пройти максимально быстро.

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